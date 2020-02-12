Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar - Son Dakika
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Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan şüpheliler yakalandı.

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan şüpheliler yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, devriye sırasında Seyfi G. ile Ali Ç'nin bulunduğu 03 KP 985 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kent merkezine doğru kaçtı. Otomobilde bulunan şüphelilerin, kaçarken yanlarındaki uyuşturucu paketlerini yola attıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı, Akçeşme Mevkisindeki ışıklı kavşakta durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde, paketler halinde bir miktar eroin ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda S.Ç.K. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seyfi G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ali Ç. ile S.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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