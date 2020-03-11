Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaptığı uygulamada U.K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K., Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan U.K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan U.K. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti. Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen 5 kilo sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan U.K., bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Bir gazetecinin "aracınızda 5 kilo uyuşturucu yakalandı, ne söyleyeceksin" sözleri üzerine Uğur K., kol işareti yaptı ve araçta ele geçenin ot olduğunu iddia etti. - SAMSUN

Samsun, Polis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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