Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü

11.10.2020 09:30
Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, polis ekipleri durumunda şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, polis ekipleri durumunda şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza, Söke ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde Yeni Camii Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri içerisindekilerin durumundan şüphelendikleri C.B. idaresindeki 45 ZB 6009 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri ve otomobil arasında başlayan kovalamacada, C.B. izini kaybettirmek için otomobilin farlarını kapattı. Bu şekilde kaçmaya devam eden C.B. yaya Halil Saraç'a çaptı. Çarpmanın etkisi ile panikleyen otomobil sürücüsü bu sefer de otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan C.B. polis ekipleri tarafından yakalandı. C.B.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.40 promil, aynı otomobilde bulunan M.T.'nin ise 1,75 promil akollü olduğu anlaşıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü C.B.'nin çarptığı Halil Saraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Saraç'ın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.B. ve M.T.'den M.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.B.'nin ise adliye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü

Otomobil, Aydın, Polis, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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