Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı

15.03.2022 16:40
Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, polis ekiplerince durdurulmak istendiği esnada araçtan yola uyuşturucu atan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince durdurulmak istendiği esnada araçtan yola uyuşturucu atan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlenmiş araç, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde durdurulmak istenmişti. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 60 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola atmış ve şahıslar bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen B.A., M.D., ve F.Ö., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Uyuşturucu, Adıyaman, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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