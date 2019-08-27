Son Dakika Haberleri: Polisten kaçıp ormanlık alanda saklanan şüpheli yakalandı
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Polisten kaçıp ormanlık alanda saklanan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp ormanlık alana kaçan zanlı yakalandı.

Polisten kaçıp ormanlık alanda saklanan şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp ormanlık alana kaçan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişinin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli, ekiplerin ihtarına uymayarak bölgedeki ormanlık alana kaçtı.

Bunun üzerine ekipler, zanlının peşine düştü. Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından zanlı motorize yunus ekiplerince saklandığı çalılık alanda yakalandı.

İsminin Faruk K. olduğu öğrenilen şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı belirlendi.

Faruk K'nin ihtarda bulunanın polis olduğunu fark etmediğini, korktuğu için kaçtığını öne sürdü.

Çukurova, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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