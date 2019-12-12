Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika

Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlığı zanlısı Ö.F.A'nın, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polisten kaçmaya çalışan Ö.F.A, 8. kattaki dairenin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre polise direnen Ö.F.A, ikna edilerek gözaltın alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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