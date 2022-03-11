Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi

11.03.2022 01:21

Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi Adana'da polisten kaçan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı.

Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi

Adana'da polisten kaçan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı

ADANA - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden birisi yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz abicim" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri 33 ADN 271 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.

Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, "Biz polislerimizi seviyoruz abicim" demesi dikkat çekti.

Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö'ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.

Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi
Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi
Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi
Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi
Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi
Polisten kaçıp yakalanınca, Biz polislerimizi seviyoruz dedi

YORUMLAR
500
Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı Hafif ticari araç direğe çarptı, evler ve sokaklar elektriksiz kaldı Hafif ticari araç direğe çarptı, evler ve sokaklar elektriksiz kaldı

Tragger, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçıp yakalanınca, 'Biz polislerimizi seviyoruz' dedi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 01:30:10. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçıp yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement