Polisten kaçmak için farları söndüren alkollü sürücü, yayayı öldürdü - Son Dakika

Polisten kaçmak için farları söndüren alkollü sürücü, yayayı öldürdü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, alkollü sürücü polisten kaçmak için farlarını söndürünce gece karanlığında yürüyen Halil Saraç'a (43) çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, alkollü sürücü polisten kaçmak için farlarını söndürünce gece karanlığında yürüyen Halil Saraç 'a (43) çarptı. Saraç olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan kovalamaca sonunda yakalanıp gözaltına alınan sürücü C.B., 2.39 promil alkollü çıktı. Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yenicami Mahallesi Oto Gar mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 45 ZB 86009 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına rağmen sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada otomobilin farlarını söndürüp, Bağarası Mahallesi yönüne saptı. Karanlık yolda yürüyen Halil Saraç'a çarptı. Saraç olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bir kişi daha olan sürücü, kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra ikili, otomobili terk etti. Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün C.B. ve 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Beraberindeki M.T. ise 1.78 promil alkollü çıktı. Polisin çevrede yaptığı araştırma sırasında bulduğu Halil Saraç'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından

- Aydın Saraç olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bir kişi daha olan sürücü, kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra ikili, otomobili terk etti. Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün C.B. ve 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Beraberindeki M.T. ise 1.78 promil alkollü çıktı. Polisin çevrede yaptığı araştırma sırasında bulduğu Halil Saraç'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Gözaltına alınan ikiliden M.T., ifadesi alıkdıktan sonra serbest bırakılırken, C.B.'nin sorgusu sürüyor.- Aydın

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