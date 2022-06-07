Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı - Son Dakika
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Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı

07.06.2022 21:58

Yalova'da polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli dairenin içine açık balkondan girdi. Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan kişi, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. İki bacağı da kırılan şüpheli, acılar içinde çığlıklar atmaya başladı.

Yalova'da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı.

ÇATIDAN SARKIP APARTMAN DAİRESİNE GİRDİ

Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3'üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı. Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2'inci kat penceresine ulaştı.

İKİ AYAĞI DA KIRILDI

Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. İki bacağı da kırılan T.C, acılar içinde çığlıklar atmaya başladı.

TEDAVİ ALTINA ALTINA ALINDI

Şüpheli olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi. Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi.

Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı
Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı
Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı
Polisten kaçmak için çatıya çıkan şüpheli, beton zemine böyle çakıldı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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