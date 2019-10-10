Son Dakika Haberleri: Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı

Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı

47 dakika önce

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.

Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı, System.String[]

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda geçen motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan şahıs, arka sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Motosiklet sürücü polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde Hint keneviri ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Motosiklet, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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