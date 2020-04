Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacada yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, polisin uyarısına rağmen kaçan sürücü M.E.'nin otomobilinde 1 pompalı tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Kumtaş Mahallesi'nde otomobiliyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayet edilen M.E.'nin yakalanması için polis harekete geçti. Polis tarafından yolda durdurulmak istenen M.E., uyarıya rağmen kaçmaya çalıştı. Yapılan takip sonucu Gediz- Uşak Çevreyolu üzerindeki Adnan Menderes Yaşam Parkı yanında durdurulan otomobildeki M.E., yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 12 fişek, 1 bıçak, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.