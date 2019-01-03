Polisten Kaçmaya Çalışan Şüphelilerde Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonucu durduruldu.
ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonucu durduruldu. Araçtaki 2 kişinin üzerlerinden 14 gram uyuşturucu çıktı, şüpheliler gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı
karayolunda uygulama yapan ekipler, otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından Atatürk Bulvarı
'nda sivil ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Polislerin araçtaki M.G. ve A.G.'nin üzerinde yaptığı aramada 14 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar