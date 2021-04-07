ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu çıktı.
Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan B.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan B.K., üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis uyuşturucuya el koyarken gözaltına alınan B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! ADIYAMAN POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika