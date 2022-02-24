Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

24.02.2022 11:50
Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'ndeki uygulama sırasında H.E. isimli bir şüpheliye dur ikazı yaptı. Polis ekiplerinin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan aramada H.E.'nin üzerinden, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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