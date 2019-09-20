Son Dakika Haberleri: Polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı
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Polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı

1 saat önce

BARTIN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken otomobille çay bahçesinin bahçe duvarına çarptı.

Polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı, System.String[]

BARTIN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken otomobille çay bahçesinin bahçe duvarına çarptı.1.66 promil alkollü olan kadın sürücü ile erkek arkadaşı hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında B.A idaresindeki 74 DE 754 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını görenler polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan B.A., süratle girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, çay bahçesinin duvarına çaptı.

Kazanın ardından yaralanan kadın sürücü B.A ile araçta bulunan erkek arkadaşı A.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A. ile A.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan alkol muayenesinde B.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı işyerinin güvenli kameralarına yansıdı.

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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