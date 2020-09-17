Polisten kaçmaya çalıştılar, evde el bombası ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

KİLİS'te, polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin evinde el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.

Kentte rutin denetim yapan polis ekipleri, Helvacıoğlu Mahallesi'nde içerisinde 2 kişi bulunan otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ekipler 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında kazaya karışan araçtan inen 2 kişi bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan şüphelilerden M.C. yakalanırken, R.Y. (20) ise polislere silah çekip evine kaçtı. Ekiplerin peşinden evine giderek gözaltına almak istediği R.Y.'nin bu kez 4 yakını polise engel olmaya çalıştı. Bu kişilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından evde arama yapan polis, hurdalığa saklandığı belirlenen R.Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ayrıca 1 el bombası, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.