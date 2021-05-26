Polisten kaçtı ara sokaklarda yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil ara sokaklarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ikazı yapılan otomobil, uzun süre kovalamacanın ardından Onikişubat İlçesi Vadi Mahallesi'nde durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ