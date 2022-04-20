'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı

-Polisten kaçtı çalıların arasında yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hükümlü 3 kilometrelik kovalamaca sonucu kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi Sümbüllü Bulvarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki 27 ZA 154 plakalı otomobil ve içerisindeki şahısları incelemek istedi.

Polis ekiplerinin kendilerine doğru yaklaştığını gören şüphelilerden biri otomobilden inerek zeytinlik araziye kaçmaya başladı. Asayiş Şube Amirliği ve bölge polis ekipleri, şahsı yaklaşık 3 kilometre kovaladı. Anons ile belirtilen yere çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şahıs arazideki çalıların arasında gizlenirken yakalandı.

Yakalanan ve kimlik sorgulaması yapılan Mehmet D'nin (34), 'Basit Yaralama ve Silahla Tehdit' suçlarından 2 farklı dosyadan arandığı ve 2 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunan İ. K ve Ö. K gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.