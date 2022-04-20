'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı

20.04.2022 16:59

'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı -Polisten kaçtı çalıların arasında yakalandı Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hükümlü 3 kilometrelik kovalamaca sonucu kaçamadan yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı

-Polisten kaçtı çalıların arasında yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hükümlü 3 kilometrelik kovalamaca sonucu kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi Sümbüllü Bulvarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki 27 ZA 154 plakalı otomobil ve içerisindeki şahısları incelemek istedi.

Polis ekiplerinin kendilerine doğru yaklaştığını gören şüphelilerden biri otomobilden inerek zeytinlik araziye kaçmaya başladı. Asayiş Şube Amirliği ve bölge polis ekipleri, şahsı yaklaşık 3 kilometre kovaladı. Anons ile belirtilen yere çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şahıs arazideki çalıların arasında gizlenirken yakalandı.

Yakalanan ve kimlik sorgulaması yapılan Mehmet D'nin (34), 'Basit Yaralama ve Silahla Tehdit' suçlarından 2 farklı dosyadan arandığı ve 2 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunan İ. K ve Ö. K gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kaçışı uzun sürmedi KAHRAMANMARAŞ - Ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı KAHRAMANMARAŞ - Ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan hükümlü 3 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement