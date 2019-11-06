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Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

6 saat önce

Bursa'da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı.

Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi, System.String[]

Bursa'da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı. Bir süre polise direnen şüpheliye polis havaya ateş ederek 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde plakasız bir aracı polis durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.O'nun bir saatlik kovalamacanın ardından aracı Vakıf Mahallesi'nde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan incelemede metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyi bölgede arayan polis ve jandarma ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkan Y.O'yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen şüphelinin yakınları polisle tartıştı. Uzun çabalar neticesinde ikna edilen Y.O emniyete götürüldü. Çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin sorgusu devam ediyor. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!
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