Polisten kaçtı, kanala uçtu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan şahıs otomobili ile polisten kaçarken kanala uçtu.



Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan 09 EV 222 plakalı otomobil sürücüsü N.K. polisten kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçarken Ata Bulvarı'ndaki toprak yola sapan sürücü, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kanala uçtuğu sırada araçtan atlayarak kaçmaya çalışan sürücü N.K. emniyet ekiplerinin takibi ile kısa sürede yakalandı. 180 promil alkollü çıkan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kanala düşen araç ahtapot çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.



Sürücüye yaklaşık 5 bin 500 TL para cezası kesildi. Ayrıca şahıs hakkında alkollü araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı. - AYDIN