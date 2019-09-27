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Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

1 saat önce

Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandıTEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayarak, kaza yaptı.

Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

TEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayarak, kaza yaptı. Hafif yaralanan şahıs, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan bir otomobil, Malkara istikametine kaçtı. Polisin takip ettiği araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi civarındaki hastane üst geçidi köprüsü yakınlarındaki virajı alamayarak, tarım aletlerinin bulunduğu hurdalığa uçtu.

Hafif yaralanan sürücü S.G. hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.G'nin göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddia edildi.

Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Malkara, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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