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İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi - Son Dakika

İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi

17.09.2021 04:58

İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi Operasyonda polisten kaçtı, mahsur kalınca kaçtığı polisten yardım istedi Operasyonda polisten kaçarak çatıda mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler...

İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi

Operasyonda polisten kaçtı, mahsur kalınca kaçtığı polisten yardım istedi

Operasyonda polisten kaçarak çatıda mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı

İSTANBUL - İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki bir adrese yapılan baskında polisten kaçarak binanın çatısında mahsur kalan şüpheli şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polise teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.

Polisten kaçtı, aynı polisten yardım istedi

Kaçmaya çalışan şahıs, terasın dar bir kısmında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs peşinden gelen polislerden yardım istedi.

Mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Polis ekipleri şahsın bulunduğu yere giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya çıkarak mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Çatıdan indirilen Sami Kavaklı polis ekiplerine teslim edildi.

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gasp suçu nedeniyle 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin uzun sürelik takibi sonucu Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Güzel Sokak'ta bulunan bir dairede yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi
İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, İtfaiye, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir garip olay... Operasyonda kaçtığı polisten mahsur kalınca yardım istedi - Son Dakika
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