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Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı

30 dakika önce

Elazığ'da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı.

Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı, System.String[]

Elazığ'da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tiryakiler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 GB 1453 plakalı otomobille polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Çıkmaz sokağa giren otomobil, park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi.

Kaza yapan aracın sürücüsüyle birlikte 4 şahıs yakalandı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru kazara silahının ateş alması sonucu, bacağından hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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