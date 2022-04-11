Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı

11.04.2022 11:55
Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, iş yerinin deposuna aracını saklamaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, iş yerinin deposuna aracını saklamaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Adana Çevre Yolu Caddesi'nde şüphe üzerine 34 VP 8562 plakalı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayan başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Konya Ereğli Caddesi istikametine doğru giden sürücü, daha sonra tekrar şehir merkezi istikametine dönerek kaçarak sanayi sitesine girdi. Şüpheli burada bulunan iş yerine aracını saklamak istediği sırada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli Muhammed G.'nin aranması olduğu için kaçtığı öğrenildi. Araç polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı
Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı
Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı
Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı

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Tragger, Karatay, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı - Son Dakika


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