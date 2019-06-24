Son Dakika Haberleri: Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı, System.String[]


İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hasteneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobili ile ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre ilerledi. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniye Anadolu Caddesi üzerinde 2 şerit kapatılarak trafik tek bir şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:06 Kaynak: DHA
İzmir, Bayraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]