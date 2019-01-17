Polisten Kaçtılar, Üzerlerinden Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletlilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletlilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Mehtap Sokak'ta ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından seyir halindeki motosiklet şüphe üzerine durdurulmak istendi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yapılan takip sonucu yakalandı.



Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü H.İ.E. (22) ve arkasında yolcu olarak bulunan kişinin Ö.A (25) olduğu belirlendi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, şarjör ile 3 adet mermi ve esrar maddesi ele geçirildi.



Asayiş ekipleri, Çaylı Mahallesi Pazarüstü Sokak üzerinde durdurduğu A.K. (27) isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada çok sayıda captagon hap ve esrar ele geçirdi. - HATAY

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