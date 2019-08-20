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Polisten kaçtılar, valizlerini bıraktılar

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan 2 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçtılar, valizlerini bıraktılar, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan 2 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçamayacaklarını anlayan bir kadın ve bir erkek kullandıkları otomobili Düzce'nin Çilimli ilçesinde bırakarak kaçtılar. Yanlarına aldıkları valizi de yol kenarına atan iki kişi daha sonra ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.

Olay; gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat G. ve Melike Y. isimli iki kişi Bursa'dan kiraladıkları 16 LUR 60 plakalı otomobille önce Düzce'ye daha sonra da Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiler. Burada gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y. daha sonra D-100 Karayolunu kullanarak Düzce'ye doğru harekete geçtiler. Bu esnada gasp ettikleri kişilerin polise haber vermesi üzerine polis ekipleri peşlerine takıldı. Murat G. ve Melike Y. otomobillerini Düzce'nin Çilimli ilçesine doğru çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polisten kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. otomobili Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi Suratoğlu Sokak mevkiinde terk ederek yanlarına aldıkları valizle kaçmaya başladılar. Valizi de ileride yol kenarına bırakan Murat G. ve Melike Y. ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdiler. Yol kenarındaki valizi olay yeri ekipleri incelerken, valizden spor ayakkabıları, yastık, dizüstü bilgisayar çıktı. Valiz ve otomobil detaylı incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri, Murat G. ve Melike Y.'nin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE
Sakarya, Karasu, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:05 Kaynak: İHA
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