Son dakika haber! DÜZCE Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi - Son Dakika

Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

DÜZCE'de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti. Kadın sürücüler denetime takıldıklarını düşünüp heyecanlandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi. Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.