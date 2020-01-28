Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele - Son Dakika

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Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde stant kurdu. Bir gün süreyle açık kalacak olan stantta, Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Kadın Acil Destek' (KADES) isimli telefon uygulamasının önemi ve kullanımı anlatıldı.
Ekipler, hazırladıkları el broşürlerini de vatandaşlara dağıtarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete uğrayan kadınların yapmaları gerekenler anlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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