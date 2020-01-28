Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele - Son Dakika

Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıldı.

Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde stant kurdu. Bir gün süreyle açık kalacak olan stantta, Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Kadın Acil Destek' (KADES) isimli telefon uygulamasının önemi ve kullanımı anlatıldı.


Ekipler, hazırladıkları el broşürlerini de vatandaşlara dağıtarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete uğrayan kadınların yapmaları gerekenler anlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kadına yönelik şiddete karşı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]