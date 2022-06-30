Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı - Son Dakika
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Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı

30.06.2022 17:09

Samsun'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmeye teşebbüs eden bir kadın, polisin son anda yaptığı hamleyle kurtarıldı.

Samsun'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın yürekleri ağza getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadını polis resmen ölümden çekip aldı.

ÇATIDAN AŞAĞI AYAKLARINI SARKITTI

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydan geldi. 30'lu yaşlarda bir kadın İstiklal Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayakkabılarını çatıdan aşağıya fırlatan kadın, ayaklarını sarkıtarak bir süre çatıda oturdu.

Binanın çatısına çıkan kadını ölümden polis çekip aldı

POLİSİN HAMLESİ KADINI KURTARDI

Olay için görevlendirilen müzakereci polis de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Tam bu sırada kadının hareketlendiğini fark eden polis hamle yaparak kadını kolundan tuttu. Polisin yaptığı hamle son anda kadının hayatını kurtardı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay esnasında çevrede toplanan meraklı kalabalıkta kadının götürülmesiyle dağıldı.

Binanın çatısına çıkan kadını ölümden polis çekip aldı

"ÇOK AZ BİR MESAFE KALMIŞTI"

Olayı gören vatandaşlardan Emin Özdemir, "Yukarıdan bağırdı çağırdı. Haber almasıyla birlikte polis binanın önüne geldi. Kadını ikna etmeye çalıştılar. Bir türlü ikna olmadı. Ayakkabısını aşağıya attı. Çok az bir mesafe kalmıştı. Düştü düşecekti. Yukarı çıkan polis kolundan tuttuğu gibi geri çekti. Polis, kadının hayatını kurtardı" dedi. İntihar girişimiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı - Son Dakika
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