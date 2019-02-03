Son Dakika Haberleri: Polisten Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu

Polisten Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu

48 dakika önce

İstanbul Şişli'de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı.

İstanbul Şişli'de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı. Duruma şahit olan trafik polisi ise, 'Nereye böyle' diyerek anons yaptı. Şişli'de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da 'Nereye böyle' diyerek anons yaptı. Polis aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç Köprüsü'nden geçerek Fatih istikametine doğru yoluna devam etti. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Okmeydanı, İstanbul, Şişli, Güncel
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