Polisten Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu
48 dakika önce
İstanbul Şişli'de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı.
İstanbul Şişli
'de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı. Duruma şahit olan trafik polisi ise, 'Nereye böyle' diyerek anons yaptı. Şişli'de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı
istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da 'Nereye böyle' diyerek anons yaptı. Polis
aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç
Köprüsü'nden geçerek Fatih
istikametine doğru yoluna devam etti. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor
Tarlada Kilosu 1 TL Olan Limonun İstanbul'da Tanesi 1 TL'ye Satılıyor
Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne 'Nereye Böyle' Anonsu