Polisten kedi şefkati - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, soğuk havada İlçe Emniyet Amirliği önüne gelen iki sokak kedisine polisler sahip çıktı.



Emniyet Amirliği önüne gelen iki sokak kedisine, soğuk hava olması nedeniyle buradaki polisler kucak açtı. Gündüzleri sokağa çıkıp çarşı merkezinde gezen kediler, akşam saatlerine doğru tekrar İlçe Emniyet Amirliğine geliyorlar. Polisler tarafından mamayla beslenen kediler, geceyi ilçe emniyet amirliğinde geçiriyorlar. Polis merkezinin içinde serbestçe dolaşan kediler, zaman zaman koltukların üzerinde uyuyorlar.



Polis merkezinde görevli polisler, merkezlerine sığınan kedileri çok sevdiklerini söylediler. Polisler, kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar, Kedilerin karınlarını doyuruyorlar.



Kedilerin, İlçe Emniyet Amirliğine gelen vatandaşların da ilgisini çektiği, emniyete gelen vatandaşların kedileri görünce sahiplenmek istediği ancak polislerin hayvanları kimseye vermediği ifade edildi. - MALATYA