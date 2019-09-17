Polisten 'klon' telefon operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 300'e yakın klonlanmış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el kondu.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte imei numarası yüklenmiş çalıntı cep telefonlarıyla ilgili artan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kaçak yollarla yurda getirilen cep telefonlarına çalıntı cep telefonlarının imei numaralarını yükleyerek yasal telefon gibi gösterip ticaretini yapan Fatih Aksaray'daki yeraltı çarşısında faaliyet gösteren iş yerlerine dün baskın düzenleyen polis, 8 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda 300'e yakın klonlanmış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL