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- Polisten 'klon' telefon operasyonu

1 saat önce

- Polisten 'klon' telefon operasyonuİSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 300'e yakın klonlammış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el kondu.

- Polisten 'klon' telefon operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 300'e yakın klonlammış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el kondu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte imei numarası yüklenmiş çalıntı cep telefonlarıyla ilgili artan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kaçak yollarla yurda getirilen cep telefonlarına çalıntı cep telefonlarının imei numaralarını yükleyerek yasal telefon gibi gösterip bunun ticaretini yapan Fatih Aksaray'daki yeraltı çarşısında faaliyet gösteren işyerlerine dün baskın düzenleyen polis, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 300'e yakın klonlammış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçasına el kondu.

Gözaltına alınan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Polisten 'klon' telefon operasyonu

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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