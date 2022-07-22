Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
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Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı

22.07.2022 15:40
Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı

ANTALYA'da 'kökünü kurut' adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap ile 3 bin 262 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

ANTALYA'da 'kökünü kurut' adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap ile 3 bin 262 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık iki ay süren takibin ardından ekipler, önceki gün düzenlenen ve 'kökünü kurut' adı verilen operasyonda 32 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 2 amonyak, 12 presleme aparatı, 1 mikser, 1 kaşık, 2 tencere, 1 kriko, 1 tabanca, 86 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kayıt cihazı ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 262 bin 400 TL ile 3 bin 200 dolar ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest kalırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 13 şüpheli ise tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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