Polisten kolonyalı ve çikolatalı bayram uygulaması
45 dakika önce
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde polis ekipleri, kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
'nin Çemişgezek
ilçesinde polis ekipleri, kolonya ve çikolatayla yaptığı uygulamada da vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Çemişgezek Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, ilçe girişi Elazığ
caddesi üzerinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla yol uygulaması yaptı.
Ekipler, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuların bayramını kutlayarak, kolonya ve çikolata ikram etti.
Trafik ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazaları önlemek amacıyla sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmamaları, hareket halinde cep telefonu kullanmamaları ve hatalı sollamada bulunmamaları gibi konularda sürücülere uyarılarda bulundu. - TUNCELİ
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