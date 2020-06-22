Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı. Merzifon'da yaşayan Miray ve Simay ikiz kardeşlerde, yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle polis korkusu oluştu. İkiz kızların dedesi Mevlüt Kendir torunlarının pandemi sürecinde oluşan polis korkusu nedeniyle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden torunlarının doğum gününe katılmalarını talep etti. Mevlüt Kendir'in talebini geri çevirmeyen polisler, yaş pasta alarak ikizlere evlerinde doğum günü sürprizi yaptı. Polisleri pasta ile karşısında gören Miray ve Simay ikiz kardeşler korkularını yenmeyi başardı. Polis abileriyle birlikte eğlenceli anlar geçiren küçük çocukların ailesi memnuniyetlerini belirterek duyarlı davranışlarından ötürü ekiplere şükranlarını sundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı