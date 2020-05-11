Polisten koronavirüs fırsatçılarına operasyon - Son Dakika

DENİZLİ'de, kaçak kolonya ve dezenfektan üretip, stok yapan iş yerine operasyon yaptı. Ele geçirilen kolonya ve dezenfektanlar, İl Sağlık Müdürlüğü 'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kaçak olarak kolonya ile dezenfektan üretip stoklayan kişiler ile firmalara yönelik operasyon yaptı. Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki iş yerine geçen cuma günü baskın yapan polis ekipleri, şişelenmiş halde 7 bin 464 kolonya, 3 adet 1'er tonluk tanklarda kolonya, 1 adet 250 litrelik tankta kolonya, 115 adet 5 litrelik bidonlar içinde dezenfektan ve 1 adet 700 litrelik tank içinde dezenfektan ele geçirdi. Ruhsatsız olarak üretim yapıp stoklayan firma ve sahibi hakkında tutanak tutulurken, ele geçirilen kolonya ve dezenfektanlar, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Denizli