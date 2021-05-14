Polisten Kovid-19 kısıtlamasında sokaktaki "can dostlar"a mama ve su desteği - Son Dakika

Polisten Kovid-19 kısıtlamasında sokaktaki "can dostlar"a mama ve su desteği

14.05.2021 10:59
Polisten Kovid-19 kısıtlamasında sokaktaki

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteği sunuyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteği sunuyor.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla görev yapan polisler bir yandan da kentin farklı noktalarında bulunan sokaktaki "can dostlar"ın beslenmesine de katkı sunuyor.

4 polisten oluşan ekip, salgın ile mücadelede uygulanan "tam kapanma" sürecinde de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel hazırlanmış araçlarla yola koyuluyor.

Valiliğinin desteği ile temin edilen mamalarla hayvanları besleyen ekipler, kedi ve köpekler için kentin farklı bölgelerine düzenli olarak mama ve su bırakıyor.

Polisler bu hizmet sırasında tespit ettikleri yaralı hayvanları da tedavisi için ilgili merkezlere ulaştırıyor.

"Bizi gördüklerinde yanımıza koşarak geliyorlar"

Ekipte yer alan polis memuru Samet Tatar, AA muhabirine, uygulanan kısıtlama sürecinde dilsiz dostlarla daha da çok ilgilendiklerini söyledi.

Birim olarak hem hayvanlar hem de doğa ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tatar, "Kentin farklı noktalarında can dostlarımıza yardımcı oluyoruz. Onları besliyor, bakımlarını yapıyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan hayvanların da belediyenin destekleri ile tedavilerini yaptırıyoruz." dedi.

Tatar, gelen ihbarlarla da tüm hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kısıtlama sürecinde hayvan dostlarımız artık bizleri tanır hale geldi. Çünkü sürekli onlarla iç içeyiz. Beslediğimiz hayvanlar bizi gördüklerinde yanımıza koşarak geliyor. Onların dostu olduğumuzu anlıyorlar. Arabamızı bile artık tanıyorlar." diye konuştu.

Hem polis hem de hayvansever olduklarını aktaran Tatar, hayvanlara şefkat gösterdiklerini belirtti.

Tatar, çalışmalarında Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın en büyük destekçileri olduğuna işaret ederek, Valiliğin sağladığı mama ve kulübelerle görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirdiklerini aktardı.

Polis Mustafa Yıldız da ekip arkadaşları ile kentin farklı noktalarındaki hayvanları gün içerisinde iki kez ziyaret ettiklerini belirtti.

Yıldız, kısıtlama sürecinde dükkanların da kapalı olması nedeniyle can dostlar olan hayvanların aç ve susuz kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

"Ulaşamadığımız her noktada polislerimiz var"

Kentte kedi ve köpekleri besleyen hayvansever Beyza Berfin Şener ise bu salgın sürecinde herkesin hayvanlara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Şener, bu süreçte hayvanların ciddi anlamda sıkıntı yaşadığına işaret ederek, "Ulaşamadığımız her noktada polislerimiz var. Türkiye'nin her noktasında sahada çalışıyorlar. Herkesin de en azından kendi mahallesindeki hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Herkesin kapısının önüne arta kalan, çok baharatlı ve yağlı olmayan yemeklerden koymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Elazığ, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten Kovid-19 kısıtlamasında sokaktaki 'can dostlar'a mama ve su desteği - Son Dakika


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