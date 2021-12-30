Polisten kumar baskını - Son Dakika

Malatya'da polise yapılan ihbar üzerine işyerinde kumar oynandığı tespit edilip, 4 şahsa ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre polis, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı duyumu aldı. Polis tarafından sözü edilen adrese gidilerek kumar oynayan 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine muhalefetten idari para cezası yazıldı. Kumar malzemeleri ile paralara el konuldu.

İşletmeci hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA