Son Dakika Haberleri: Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın

1 saat önce

Niğde'de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.

Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın, System.String[]
Niğde'de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.

Asayiş Ekipleri, Sırali Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi E.Ş'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye ise 960 lira para cezası kesildi. - NİĞDE
Polis, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]