Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın
1 saat önce
Niğde'de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
'de polis ekipleri kumar oynatılan kıraathaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan 3 kişiye 960 lira para cezası kesildi.
Asayiş Ekipleri, Sırali Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi E.Ş'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye ise 960 lira para cezası kesildi. - NİĞDE
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