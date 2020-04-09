Polisten kumar oynatılan tekel bayisine baskın - Son Dakika

Sancaktepe'de bir tekel bayisinde kalabalık halde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi. Korona virüs yasaklarına ve sosyal mesafeye uymadan kumar oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 260 TL para cezası kesildi.



Sarıgazi Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bir tekel bayisinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan baskında iş yerinin arka kısmında 7 kişinin 2 kumar makinesinde kumar oynadığı ve sigara ile alkol tükettiği belirlendi. Şahısların her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 22 bin 260 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi şahıs hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 2 adet kumar makinesine ise el konuldu. İş yeri zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı. - İSTANBUL