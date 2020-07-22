POLİSTEN KURBAN PAZARINDA KORONAVİRÜS VE SAHTE PARA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME - Son Dakika

Görüntü dökümü: ----------------------Kurban pazarından görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Satıcılara bilgilendirme yapılması-Broşür dağıtılması-Satıcılar ile röp-Genel ve detay görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ümraniye 'de kurban satış pazar yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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