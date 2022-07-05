Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı - Son Dakika
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Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

05.07.2022 10:21
Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da kurulan canlı hayvan pazarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurban pazarında gezerek esnaf ve vatandaşları sahte para ile çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da kurulan canlı hayvan pazarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurban pazarında gezerek esnaf ve vatandaşları sahte para ile çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini gösterdi. Polis ekipleri, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında sahte para konusuyla ilgili vatandaşımızın duyarlılığını arttırmak amacıyla, sahte para konulu broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulması sağlandı.

Ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak, dağıtılan broşürleri herkesin görebileceği yerlere asmalarını istedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı - Son Dakika

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