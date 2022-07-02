Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı

02.07.2022 16:20
Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kurban pazarlarını gezerek esnaf ve vatandaşları sahte para ile çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kurban pazarlarını gezerek esnaf ve vatandaşları sahte para ile çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyardı.

Kurban Bayramı 9 Temmuz günü İslam Alemi tarafından karşılanacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarında kurbanlık alışverişi yoğunlaşmaya başladı. Samsun polis hem esnafın hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim ve uyarılarını sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcıları; sahte para, yankesicilik, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve evden açıktan hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirip uyardı. Bu kapsamda vatandaşlara ve besicilere dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşür dağıtıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı Yakakent'te şok uygulama Yakakent'te şok uygulama
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement