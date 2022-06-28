Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

28.06.2022 14:07
Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Akyurt ilçesinde bulunan besicileri ziyaret eden polis ekipleri, kurban alım satımında dolandırıcılık yöntemleri arasında bulunan tırnakçılık ve sahte banknota karşı bilgilendirmede bulundu. Polis memurları besicilere bu tür durumlarda alabilecekleri önlemleri ve dikkat etmeleri gereken hususları anlattı. Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı besi çiftliklerinde gece bekçisi bulundurulması ve şüpheli bir durum ile karşılaşılması halinde de 155'i aramaları istendi.

Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sürekli teyakkuzda olacağı belirtilirken gerekli güvenlik tedbirlerinin de alındığı ifade edildi.

Diğer taraftan Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Müftülüğü personelleri de kendi alanlarında besicilere bilgilendirmede bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Akyurt, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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