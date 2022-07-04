Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) görevlileri yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen TDP polisleri sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

Uyarlarda bulunan konularda dikkat edeceklerini söyleyen kurban satıcıları, "Polislerin bizi düşünerek bu şekilde bilgilendirmeleri bizleri son derece sevindirdi. Bir yıl boyunca hayvanlarımıza çoluk çocuk bakıp yetiştiriyoruz ve hayvanlarımızı satmak için buralara getiriyoruz. Hem zor şartlarla geliyoruz hem de zor şartlarda kurbanlarımızı satıyoruz. Birde bu telaş içinde kurban alışverişlerinde bizlere sahte para verebilecekleri hiç aklımıza gelmiyor. Polislerimizin yaptığı bu bilgilendirme sayesinde aldığımız paraları göstermiş oldukları şekilde kontrol edeceğiz" dediler. - OSMANİYE