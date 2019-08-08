Son Dakika Haberleri: Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
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Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısı

55 dakika önce

Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısıMARDİN - Mardin'de polis, kurban pazar yerindeki besici ve vatandaşları, sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı.

Polisten kurban satıcılarına sahte para uyarısı
MARDİN - Mardin'de polis, kurban pazar yerindeki besici ve vatandaşları, sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda bilinçlendirerek sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularına karşı broşür dağıttı. Sahte paranın nasıl ayırt edileceği noktasında uygulamalı bilgiler veren polisler satıcılara döviz ile satış yapmamaları konusunda bilgiler verdi. Ayrıca besici ve vatandaşları, şüpheli gördükleri kişileri 155'e bildirmelerini veya Pazar çevresindeki polisleri çağırmalarını istedi.
Besicileri sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardıklarını belirten memurları, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda pazar yerlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sıklaştırdıklarını ve yapılan denetim ile bilgilendirmelerle Mardin'de geçen yıla oranla sahte para ve dolandırıcılık olaylarının azaldığına dikkat çekti.
Besici ve vatandaşlar polislere bilgilendirme uygulamasından dolayı teşekkür etti.
Mardin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
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