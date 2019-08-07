Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı
1 saat önce
İZMİT'te polis, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
İZMİT'te polis, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis
Şube Müdürlüğü ile İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit
'te kurulan kurban pazarındaki hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Hayvan satıcılarını tek tek dolaşan polisler, hayvan satışı sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık olayları ile sahte para konusunda bilgilendirdi. Esnafın sahte parayı gerçeğinden nasıl ayırt edebileceğini anlatan polis, olumsuz durumlara karşı bayram sonuna kadar önlemlerini sürdürecek.
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