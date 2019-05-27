Son Dakika Haberleri: Polisten kurtulmak için suya atladı

Polisten kurtulmak için suya atladı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı.

Polisten kurtulmak için suya atladı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı. Polisler, tekne ile yanına giderek yakaladıkları şahsı bir türlü yukarı çıkmaya ikna edemeyince kıyıya yanaşan tekneyi bırakan şahıs yüzerek kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri'nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi. Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı. Sudan yüzerek karşıya geçmeye çalışan şahsı yakalamak için polisler bir tekneye bindi. Şahsın yanına giden polisler, tekneye binmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs tekneye binmemekte ısrar edince polis ekipleri, tekneye tutunan zanlı ile birlikte karşı kıyıya gitti. Kıyıya yaklaşan şahıs, kendini suya bırakarak bir süre yüzdükten sonra dışarı çıkıp kaçtı.
Şahsın kaçması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Çok sayıda polis kaçan şahsı bulmak için her yeri didik didik aradı. Tarlalarda aranmadık yer bırakmayan polislerin henüz zanlının izine ulaşmayı başaramadıkları öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:00 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Fırat Nehri, Birecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı Canlı Yayınında Aranan Ecrin Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:54:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kurtulmak için suya atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]